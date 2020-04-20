2020-04-20T12:35:31+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Нижегородской области было проведено 776 проверок режима самоизоляции

В связи с нарушением режима было составлено 22 протокола
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В течение 19 апреля сотрудниками правоохранительных органов и уполномоченными должностными лицами было проведено 776 проверок режима всеобщей самоизоляции. В частности, были проверены 647 граждан и 129 предприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- За сутки в отношении нарушителей режима самоизоляции было составлено 22 протокола, - говорится в сообщении регионального правительства. – Кроме того, было проведено 712 профилактических бесед.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует на территории Нижегородской области с 30 марта 2020 года. Сейчас выходить на улицу разрешается в исключительных случаях: в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не больше 100 метров от дома. Чтобы получить разрешение на выход из дома, нижегородцы должны получить QR-код или оформить заявку по номеру 8-800-4444-112.

- Именно от самодисциплины нижегородцев и добросовестного поведения руководства нижегородских предприятий зависит то, какой будет ситуация в Нижнем Новгороде через две недели, - предупредил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Все мы видим страшную картину в странах Европы, где не было полной самоизоляции граждан. Всего за несколько недель число зараженных там дошло от единичных случаев до переполненных больниц. В результате врачи были поставлены перед страшным выбором – кому оказывать помощь, а кому нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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