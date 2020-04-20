2020-04-20T12:09:46+03:00
Происшествия

«Искали два дня»: Пропавший в Выксунском районе 15-летний подросток найден мертвым

Школьник ушел из дома еще 18 апреля
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Трагедией закончились поиски 15-летнего Ромы Усатова, пропавшего в Выксунском районе еще 18 апреля. После двухдневных поисков он был найден погибшим. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН».

-15-летний подросток ушел из дома по улице Шмидта в рабочем поселке Виля Выксунского района еще в субботу 18 апреля, - говорится в сообщении волонтеров. – Его не было в течение двух дней. В момент исчезновения он был одет в красную куртку, синюю кофту, бордовые штаны и красные кроссовки. При себе у него был телефон.

Поиски ребенка продолжались в течение двух дней. Помимо правоохранительных органов, к поискам были подключены добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер». Однако, к сожалению, поиски привели к печальным результатам – ребенок был найден погибшим.

-Поисково-спасательный отряд выражает свои соболезнования родителям и близким погибшего ребенка, - говорится на сайте отряда.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» также выражает свои соболезнования родственникам погибшего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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