2020-04-20T12:01:41+03:00
Общество

Стало известно, в каких регионах молодые учителя получают самые высокие зарплаты

В среднем специалисты, недавно получившие дипломы, получают около 27,3 тысячи рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами молодых учителей назвали в Росстате. Согласно информации, в 2019 году молодые специалисты в возрасте от 22 до 24 лет получали в среднем 27,3 тысячи рублей. И это, кстати, ощутимо больше, чем годом ранее – в 2018 году средняя зарплата составляла 22,2 тысячи рублей, сообщает kp.ru.

Самая высокая зарплата у учителей, по данным Росстата, в Сахалинской области – 70,1 тысячи рублей. Немного отстают Ненецкий и Чукотский АО – 54,4 и 46,3 тысячи рублей соответственно, а также Магаданская область – 46,2 тысячи рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ – 43,7 тысяч рублей. А вот самая низкая зарплата – в Калмыкии. Там молодым учителям платят всего 11,3 тысячи рублей. В число регионов с самыми низкими зарплатами учителей вошли также Смоленская область, Адыгея, Карачаево-Черкессия и Республика Марий Эл. Москвичам, отправившимся работать в школы, платят в среднем 35,9 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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