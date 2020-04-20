Еще 13 зданий Нижнего Новгорода включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия

20 Апр 2020 2020-04-20T10:27:58+03:00

По каждому из них была проведена государственная историко-культурная экспертиза

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13 зданий, расположенных на улицах Новой и Короленко в Нижнем Новгороде, попали в список объектов культурного наследия народов РФ в качестве ОКН регионального значения. Как сообщает пресс-служба правительства, по каждому из домов была проведена государственная историко-культурная экспертиза.

Речь идет о следующих зданиях: №№9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40 по улице Короленко и домах №№20А, 22, 22А, 23 и 55А по улице Новой.

Например, дом №22 на Новой признан специалистами ярким примером жилой деревянной архитектуры периода эклектики, а в доме №23 на этой же улице экспертов привлек фасад и внутренняя планировка.

Здания, которые включены в реестр объектов культурного наследия, образуют единый архитектурный ансамбль исторической застройки второй половины XIX – начала ХХ века, характерной для Нижнего Новгорода, - отметил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Теперь вышеперечисленные здания нельзя сносить или наносить им вред, проводить земляные работы или прокладывать коммуникации наземным способом. Кроме того, запрещены капитальное строительство и размещение на них рекламы. Объекты культурного наследия можно только реставрировать и приспосабливать к современному использованию.

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ИСТОЧНИК KP.RU