2020-04-20T09:38:11+03:00
Общество

Нижегородские медики рассказали, как нужно питаться в период самоизоляции

Чтобы избежать такого неприятного явления, как авитаминоз, следует уделять самое пристальное внимание своему рациону питания
Валерия ГРОМОВА
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В связи с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, в мире многим людям настоятельно рекомендуется оставаться дома. В это период, когда резервы иммунной системы необходимы для борьбы с инфекцией, укрепить здоровье поможет правильное питание.

В весенний период года наш организм особенно испытывает дефицит многих витаминов и микроэлементов. Чтобы избежать такого неприятного явления, как авитаминоз, следует уделять самое пристальное внимание своему рациону питания. Главными источниками витаминов являются свежие овощи и фрукты. Без растительной клетчатки, которой так богаты клеточные стенки плодов, невозможна нормальная перистальтика желудочно-кишечного тракта. Клетчатка способствует очищению стенок кишечника и выведению токсинов. Ежедневно необходимо съедать 500 грамм овощей и фруктов.

Мякоть лимона содержит пектины - вещества, выводящие из организма токсины и шлаки, предохраняющие от развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. По содержанию витамина С отечественные яблоки выигрывают у импортных яблок. Клюква и брусника насыщены бензойной кислотой, обладающей антибактериальной активностью, поэтому клюквенные морсы и бруснику, рекомендуют при простудных заболеваниях. Бананы содержат в большом количестве аминокислоту L-триптофан, участвующая в синтезе гормонов, регулирующих биологические ритмы и общее настроение.

В редисе содержится много витамина С и витаминов группы В, микроэлементов железа и калия, а также фитонцидов – веществ, являющихся натуральными антибиотиками. Томаты богаты ликопином, обладающего антиоксидантной функцией. Снижение окислительного стресса замедляет развитие атеросклероза.

В заключение отметим, что витаминная ценность приготовленных фруктов и овощей снижается при хранении и при повторном нагревании. Чтобы сохранить как можно больше витаминов, хранить готовые блюда следует не более нескольких часов.

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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