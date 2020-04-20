Похолодание до -3 и дождь со снегом придут в Нижний Новгород на этой неделе

20 Апр 2020 2020-04-20T09:14:28+03:00

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Теплая весенняя погода, которая радовала нижегородцев неделю назад, на этой неделе сменится прохладой и небольшими дождями. Синоптики обещают, что столбики термометров опустятся до минусовых значений.

В понедельник, 20 апреля, ожидается довольно теплая погода - днем воздух прогреется до +9, а в первой половине дня возможны небольшие дожди. Ветер будет дуть с северо-востока, поэтому ощущаться температура воздуха будет на несколько градусов ниже.

Во вторник, 21 апреля, практически весь день будет идти дождь. В дневные часы ожидается около +11 градусов, а ночью - около +5. Ветер значительно усилится, его скорость достигнет отметки в 8,5 метра в секунду, из-за чего будет казаться, что на улице только +2.

В среду, 22 апреля, с самого утра синоптики прогнозируют снег с дождем. Ближе к обеду столбики термометров начнут опускаться, и вечером остановятся в районе нуля. Сильный северо-западный ветер только усугубит ситуацию. Ночью также возможен небольшой снег.

Утром в четверг, 23 апреля, будет -2 градуса и небольшой снег. В течение всего дня температура воздуха не поднимется выше +1. После обеда снег прекратится, небо будет облачным, но с небольшими прояснениями. А ночью похолодает до -3.

В пятницу, 24 апреля, осадков не ожидается. Днем будет около +2 градусов, а ночью - около нуля. Ветер сменит направление на юго-западное, но по ощущениям будут все -4 градуса.

В выходные нас ожидает небольшое потепление и солнышко, но с перерывами на дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU