Более 41,7 тысячи исследований на наличие коронавируса проведено в Нижегородской области

20 Апр 2020 2020-04-20T08:50:37+03:00

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Более 41,7 тысячи исследований на наличие коронавируса провели специалисты в Нижегородской области. Все анализы, которые берутся у жителей, проходят обработку в лабораториях на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Каждая из них имеет необходимое оборудование и разрешительные документы.

При обнаружении положительного результата данные обязательно должны быть переданы в Роспотребнадзор. Специалисты проверяют анализы при помощи тест-системм, разработанных Государственным научным центром «Вектор».

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, все подтвержденные случаи COVID-2019 тщательно обрабатываются по отработанному алгоритму. Специалисты разыскивают близких и родных зараженных, а также их коллег. Если среди них есть жители других регионов России, то эта информация передается в соответствующие территориальные органы Роспотребнадзора.

В случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU