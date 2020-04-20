15-летнего Рому Усанова разыскивают в Выксунском районе

20 Апр 2020 2020-04-20T08:26:32+03:00

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Уже второй день в Выксунском районе Нижегородской области ищут 15-летнего рому Усанова. Мальчик пропал 18 апреля 2020 года, когда ушел из дома на улице Шмидта в районном поселке Виля в неизвестном направлении. С тех пор его никто не видел.

Фотографии и приметы подростка разместил в социальных сетях поисково-спасательный отряд “Волонтер”. У Ромы в день исчезновения был с собой только телефон.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза.

Рома был одет в красную куртку, синюю кофту, бордовые штаны и красные кроссовки.

Если у вас есть информация о местонахождении этого подростка или желаете принять участие в его поисках в Выксунском районе, сообщите на горячую линию ПСО “Волонтер” по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU