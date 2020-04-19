2020-04-19T19:45:58+03:00
Общество

В Нижегородской области производство молока выросло на 6%

В районах области планируется построить и реконструировать 15 ферм
Елена КАРАЛ
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В Нижегородской области растет производство молока. Фермерские хозяйства произвели 139,8 тысяч тонн молока, что на 6% больше, чем в прошлом году. Такие данные по итогам I квартала приводит министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По словам главы регионального министерства, сельхозорганизации и фермерские хозяйства работают над увеличением продуктивности скота. В среднем по области от одной коровы получают 6350 килограммов молока.

Есть также хозяйства, отстающие от этого показателя. Министерство регулярно проводит для них семинары, дает рекомендации по внедрению организационных изменений, совершенствованию генетики и кормовой базы.

- Для увеличения объемов производства молока и мяса продолжается работа по строительству и реконструкции животноводческих объектов по областной программе, которая предусматривает компенсацию до 50% понесенных затрат. В текущем году в районах области планируется построить и реконструировать 15 ферм почти на 6000 голов крупного рогатого скота, - сообщил Николай Денисов.

Министр также рассказал, что на поддержку производителей молока планируется выделить более 850 миллионов рублей в 2020 году.

Напомним, в этом году планируется поддержать также предприятия АПК Нижегородской области. Им выделят свыше 4 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов.

Мониторинг изменений конъюнктуры потребительского рынка ведет оперативный штаб, созданный по поручению главы региона Глеба Никитина. Ежедневно отслеживается ситуация с ценами, состоянием запасов продовольствия и сельхозсырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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