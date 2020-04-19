2020-04-19T15:10:04+03:00
Общество

Нижегородские театры и музеи подготовили культурную программу на 19 апреля

Региональное министерство культуры ежедневно публикует новые онлайн-мероприятия
Елена КАРАЛ
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Серия культурных онлайн-проектов пройдет в Нижнем Новгороде 19 апреля. Программу подготовили нижегородские театры, музеи, библиотеки и другие учреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Найти афишу событий можно как на официальных сайтах учреждений культуры, так и на их страницах в соцсетях.

В частности, запись концерта «По ступенькам музыкальных знаний» будет транслировать Академическая филармония имени Мстислава Ростроповича. Все желающие смогут услышать произведения Иоганна Штрауса, Алесандра Бородина, Михаила Глинки и Эдварда Грига.

Можно также присоединиться к онлайн-эфиру, в котором участвует искусствовед, член Союза художников России, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Ирина Маршевая. Онлайн-мероприятие проводится Нижегородским государственным выставочным комплексом.

На сайте министерства культуры Нижегородской области также найдутся ссылки на материалы всех учреждений культуры региона. Они опубликованы в разделе «Онлайн-проекты», а также в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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