Нижегородцев пригласили присоединиться к Всероссийскому марафону #ОставайсяДонором

19 Апр 2020 2020-04-19T14:52:30+03:00

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Многие больницы столкнулись с нехваткой доноров из-за сложной эпидемиологической ситуации. Ограничительные меры, привели к тому, что отделения переливания крови почти опустели. При этом многие пациенты по-прежнему нуждаются в переливании. Например, в их число входят больные онкологическими заболеваниями.

Именно поэтому 20 апреля в России стартует трехдневный марафон #ОставайсяДонором. Акция организована движением Народного фронта «Молодежка ОНФ» и Государственной программой развития Службы крови.

«Молодежка ОНФ» приглашает нижегородцев поучаствовать в марафоне, который приурочен к Национальному дню донора.

Чтобы сделать это, необходимо 20 и 21 апреля посетить станцию переливания крови, которая находится на улице Родионова,194 в Нижнем Новгороде. При этом нужно обязательно записаться у нижегородского куратора проекта по телефону: 8(962)-508-11-81.

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ИСТОЧНИК KP.RU