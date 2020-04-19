2020-04-19T14:52:30+03:00
Общество

Нижегородцев пригласили присоединиться к Всероссийскому марафону #ОставайсяДонором

Нужна обязательная предварительная запись
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Многие больницы столкнулись с нехваткой доноров из-за сложной эпидемиологической ситуации. Ограничительные меры, привели к тому, что отделения переливания крови почти опустели. При этом многие пациенты по-прежнему нуждаются в переливании. Например, в их число входят больные онкологическими заболеваниями.

Именно поэтому 20 апреля в России стартует трехдневный марафон #ОставайсяДонором. Акция организована движением Народного фронта «Молодежка ОНФ» и Государственной программой развития Службы крови.

«Молодежка ОНФ» приглашает нижегородцев поучаствовать в марафоне, который приурочен к Национальному дню донора.

Чтобы сделать это, необходимо 20 и 21 апреля посетить станцию переливания крови, которая находится на улице Родионова,194 в Нижнем Новгороде. При этом нужно обязательно записаться у нижегородского куратора проекта по телефону: 8(962)-508-11-81.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородцев призывают вступать в национальный регистр доноров костного мозга

Сдать кровь на типирование можно, если вы уже вышли сдавать анализы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородцев пригласили присоединиться к Всероссийскому марафону #ОставайсяДонором
Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» пояснил, почему создатели фильма отправили в Сибирь современных российских деятелей
Многие легальные автосервисы, мастерские и магазины автозапчастей закрываются из-за карантина
Раздать россиянам по 25 тысяч рублей призывают депутаты
Коронавирус диагностировали у заместителя губернатора Нижегородской области
Восемь приемов психологической поддержки людей старшего поколения во время самоизоляции
Автосалоны и магазины одежды признаны пострадавшими от COVID-19
Священник рассказал, почему во время пандемии коронавируса в храмах продолжают идти богослужения
Подтвержденные случаи заражения COVID-19 зафиксированы в 27 районах Нижегородской области
Нижегородские врачи борются за жизни тяжелых пациентов с COVID-19
Град и сильный ветер обрушатся на Нижний Новгород
Глеб Никитин: «Контроль за соблюдением режима повышенной готовности будет усиливаться»
Служба занятости населения предлагает нижегородцам новые меры поддержки
В Нижегородской области снизились цены на говядину и свинину
В Нижнем Новгороде создан единый тематический портал о коронавирусе
11 тысяч куличей развезут пожилым нижегородцам на самоизоляции
Американские ученые нашли истоки легенд о вампирах
На карантине запросы упали: уровень «зарплаты мечты» для россиян рухнул вдвое
Надежда Бабкина прикована к кровати и общается жестами
Эльвира Набиуллина: «Разбрасывать деньги с вертолета стоит, только если использованы все остальные меры»
Департамент образования: «С помощью информационных ресурсов для нижегородских школьников можно организовать любой урок»
В Нижегородской области поймали уже 328 нарушителей режима самоизоляции
В Нижнем Новгороде продолжили капремонт школ № 127 и № 141
Александр Суханов: «Поправки в Конституцию доказывают, что мы – великий народ и великое государство»