2020-04-19T14:07:59+03:00
Общество

Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» пояснил, почему создатели фильма отправили в Сибирь современных российских деятелей

Илья Папернов отметил, что гордился бы, окажись его имя в этих списках
Елена КАРАЛ
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Продюсер сериала «Зулейха открывает глаза» Илья Папернов рассказал, почему в одной из сцен прозвучали имена реальных мусульманских российских деятелей прошлого и современности.

В частности, было названо имя верховного муфтия России Талгата Таджуддина, который счел это «простительной глупостью». Попал в сериал и муфтий Духовного управления мусульман Москвы Альбир Крганов.

Их имена были озвучены в сцене на вокзале во время переклички конвоируемых в Сибирь.

Как пояснил kp.ru Илья Папернов, в поезде, следующем в Сибирь, отправились около 800 человек. Для сериала составлялся список с соответствующим количеством имен и не исключено, что более шести из них совпали с реально жившими или живущими людьми.

- Очень может быть, что даже больше шести имен совпали с реально жившими или живущими людьми. Я, честно говоря, не вижу причин быть оскорбленным и как-то задетым, потому что это список мучеников, список жертв, - прокомментировал продюсер.- Это тема, которая не забыта, она острая. У многих из нас дедушки или прадедушки были свидетелями, участниками, жертвами этого процесса. Так случается, что имена и фамилии совпадают. Там ведь есть и русские имена и фамилии.

Он также отметил, что «Зулейха открывает глаза» - это исторический фон. В сериале сделан акцент на судьбе человека, личности, а не на руководителях страны. Это кино о тех, кто оказался «под колесами», и героям пришлось выбирать, как остаться человеком и жить дальше. Илья Папернов отметил, что гордился бы, окажись его имя в этих списках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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