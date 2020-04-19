Многие легальные автосервисы, мастерские и магазины автозапчастей закрываются из-за карантина
Дилерские центры, автосервисы, легальные мастерские и магазины автозапчастей переживают трудные времена. Многие вынуждены закрыться из-за нерабочих дней, объявленных в стране, пишет kp.ru.
При этом люди продолжают пользоваться машинами, в которых периодически что-то ломается. При этом добыть нужную запчасть можно далеко не во всех регионах России.
Наиболее тяжелой остается ситуация в Москве, где большинство мастерских работают официально. В других же регионах процветают «серые» сервисы, которым не так сложно сохранять работу.
Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, с рынка сейчас ушли только те, кто работает законно и платит налоги, обеспечивая качественный ремонт.
Остался только «шарашгазмонтаж», - отметил Антон Шапарин. - Поэтому автомастерские и магазины запчастей надо открывать, так как это жизнеобеспечивающий вид деятельности. Нельзя загонять максимум людей в общественный транспорт - с точки зрения распространения вируса это просто опасно. В период эпидемии нет ничего лучше, чем передвижение на частном автомобиле.
Выходит, что автовладельцев сегодня спасают нелегалы, которые могут отделаться штрафом в 5000 рублей, заключают авторы публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU