2020-04-19T11:01:40+03:00
Общество

Раздать россиянам по 25 тысяч рублей призывают депутаты

Парламентарии считают, что деньгами «на черный день» пора распорядиться
Елена КАРАЛ
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Около сотни представителей Ассоциации независимых депутатов обратились к главе государства и руководителю правительства страны, призвав раздавать россиянам деньги. Депутаты заявили, что в России скопились резервы «на черный день», и этот момент наступил в связи с разгулом коронавируса и введением режима самоизоляции. Об этом со ссылкой на обращение сообщает kp.ru.

Парламентарии призывают обеспечить достаточными пособиями всех граждан России – по 25 тысяч рублей на взрослого и по 15 тысяч рублей на ребенка.

«Комсомолка» обратилась за комментариями к ряду экспертов. В частности, по мнению руководителя Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича, скопившихся денег хватит на подобную инициативу.

- 10000-15000 рублей каждому – не так много. Даже если взять все население страны (146 млн жителей), то понадобится всего полтора-два триллиона рублей – мелочь в масштабах страны, - считает Остапкович.

С ним согласен и коллега, профессор ВШЭ Константин Сонин, который отметил, что одноразовый трансфер стал бы качественным и адекватным решением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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