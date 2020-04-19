2020-04-19T10:20:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус диагностировали у заместителя губернатора Нижегородской области

Чиновник сейчас работает в Москве
Елена КАРАЛ
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Коронавирус диагностирован у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин, отметив, что чиновник уже около трех недель работает в столице.

- Мы максимально открыто говорим о ситуации с коронавирусом, но по понятным соображениям избегаем конкретных имен и фамилий. Вместе с этим всегда хотелось, чтобы все понимали – ситуация касается каждого человека. Договорились с Игорем Николаевичем не делать какого-то секрета из ситуации. Заболевание протекает в легкой форме, и думаю, вскоре он сможет приступить к выполнению рабочих обязанностей, - прокомментировал губернатор.

Глеб Никитин также рассказал, что его заместитель работает в Москве на постоянной основе, а в последнее время решал вопросы обеспечения Нижегородской области медикаментами, средствами защиты и медицинским оборудованием. Игорь Носов не избежал заражения инфекцией.

По словам главы региона, остальные управленцы давно исключили из расписания поездки за пределы области, и среди других членов правительства признаки заболевания отсутствуют.

- Мы следуем всем рекомендациям медиков. Работа организована в соответствии с требованиями Указа Губернатора о режиме повышенной готовности, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 31 марта губернатор внес изменения в структуру правительства нижегородского региона. Замгубернатора Игоря Носова перевели работать в Москву. При этом кресло заместителя по финансово-экономическому блоку занял Егор Поляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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