Восемь приемов психологической поддержки людей старшего поколения во время самоизоляции

18 Апр 2020 2020-04-18T20:24:48+03:00

Для пожилых людей дни без общения и привычных дел стали серьезным испытанием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для пожилых людей, которые остались дома в одиночестве, дни без общения стали серьезным испытанием

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Во время пандемии COVID-19 в группе риска оказались пожилые люди. Чтобы не подвергать их опасности, близкие стараются не контактировать с ними вживую. Так продолжается почти месяц. Но проблема в том, что для людей старшего поколения снижение физической активности или отсутствие встреч с родными - настоящее психологическое испытание. В интервью сайту kp.ru психолог, профессор Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова рассказала, какую помощь можно оказать пожилому человеку в сложившейся ситуации.

Что в силах детей, у которых пожилые родители:

1. Постарайтесь звонить родственникам старшего возраста в конкретное, заранее оговоренное время. Так им проще будет вписать беседы по телефону в привычный ритм жизни;

2. Укутайте пожилого родственника «теплым покрывалом» благодарности, вспомните приятные моменты из жизни, найдите правильные слова. В общем, обнимете словом;

3. Обсудите забавные истории, которые приключались с вами и вашими пожилыми родственниками. Вновь прожитые воспоминания создают эффект присутствия - то, что надо в дни самоизоляции;

4. Спросите, всего ли достаточно у ваших родителей (еда, лекарства). Приятные мелочи сейчас как нельзя кстати.

Советы для одиноких людей старшего поколения:

1. Если вы скучаете по своим родным или просто подкатила тоска, то устройте себе ретроспективу воспоминаний. Какие-то дни посвятите тому, что было в детстве, какие-то тому, что было в юности и так далее. Смысл в том, чтобы оглянуться назад, прихватить яркие эмоции из прошлого и с ними идти дальше;

2. Начните творить! Нередко люди в возрасте берутся за перо или кисть. Вполне вероятно, что с годами появляется тяга к танцам. Ни в чем себе не отказывайте;

3. Самое время составить семейное древо. Причем можно указать на нем не только имена и даты, но и небольшие рассказы о том, какие были отношения между предками. По такому случаю можно обзвонить родню и заодно вдоволь наобщаться;

4. Почитайте своим внукам сказки. Для этого вполне подойдет телефон! Хотя технологии позволяют использовать и видеокамеру. Помните о связи поколений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

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ИСТОЧНИК KP.RU