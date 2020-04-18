Восемь приемов психологической поддержки людей старшего поколения во время самоизоляции
Во время пандемии COVID-19 в группе риска оказались пожилые люди. Чтобы не подвергать их опасности, близкие стараются не контактировать с ними вживую. Так продолжается почти месяц. Но проблема в том, что для людей старшего поколения снижение физической активности или отсутствие встреч с родными - настоящее психологическое испытание. В интервью сайту kp.ru психолог, профессор Научных основ экстремальной психологии МГППУ Марина Розенова рассказала, какую помощь можно оказать пожилому человеку в сложившейся ситуации.
Что в силах детей, у которых пожилые родители:
1. Постарайтесь звонить родственникам старшего возраста в конкретное, заранее оговоренное время. Так им проще будет вписать беседы по телефону в привычный ритм жизни;
2. Укутайте пожилого родственника «теплым покрывалом» благодарности, вспомните приятные моменты из жизни, найдите правильные слова. В общем, обнимете словом;
3. Обсудите забавные истории, которые приключались с вами и вашими пожилыми родственниками. Вновь прожитые воспоминания создают эффект присутствия - то, что надо в дни самоизоляции;
4. Спросите, всего ли достаточно у ваших родителей (еда, лекарства). Приятные мелочи сейчас как нельзя кстати.
Советы для одиноких людей старшего поколения:
1. Если вы скучаете по своим родным или просто подкатила тоска, то устройте себе ретроспективу воспоминаний. Какие-то дни посвятите тому, что было в детстве, какие-то тому, что было в юности и так далее. Смысл в том, чтобы оглянуться назад, прихватить яркие эмоции из прошлого и с ними идти дальше;
2. Начните творить! Нередко люди в возрасте берутся за перо или кисть. Вполне вероятно, что с годами появляется тяга к танцам. Ни в чем себе не отказывайте;
3. Самое время составить семейное древо. Причем можно указать на нем не только имена и даты, но и небольшие рассказы о том, какие были отношения между предками. По такому случаю можно обзвонить родню и заодно вдоволь наобщаться;
4. Почитайте своим внукам сказки. Для этого вполне подойдет телефон! Хотя технологии позволяют использовать и видеокамеру. Помните о связи поколений.
Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…
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ИСТОЧНИК KP.RU