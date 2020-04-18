Автосалоны и магазины одежды признаны пострадавшими от COVID-19

18 Апр 2020 2020-04-18T20:03:29+03:00

Правительство расширило перечень отраслей, которые больше всех пострадали во время пандемии

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Правительство расширило список отраслей российской экономики, которые больше всех пострадали во время пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, передает сайт kp.ru.

Так, в перечень включены автомобильные салоны, магазины автозапчастей, одежды и обуви (в том числе торговые точки на рынках), а также зоопарки и музеи.

Вдобавок ко всему в список особо пострадавших вошли следующие отрасли: авиперевозки, культура, спорт, туризм, общепит, гостиничный и выставочный бизнесы, салоны красоты с парикмахерскими и химчистки.

Напомним, что глава государства Владимир Путин расширил меры поддержки для предпринимателей, которые больше всех пострадали из-за распространения COVID-19. Сообщалось, что малым и средним предприятиям дадут субсидии на заработную плату сотрудникам (12130 рублей на человека). Главное и единственное условия получения этой субсидии такое: необходимо сохранить минимум 90 % коллектива.

Добавим, что представители выше перечисленных отраслей имеют право на налоговые каникулы в связи с пандемией. До сентября нужно обратиться в банк с просьбой пересмотреть график платежей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

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ИСТОЧНИК KP.RU