Священник рассказал, почему во время пандемии коронавируса в храмах продолжают идти богослужения

18 Апр 2020 2020-04-18T20:25:47+03:00

Священник рассказал, почему в храмах не отменяются богослужения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за коронавируса в Москве под запретом все массовые мероприятия

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Богослужения является таинствами, которые совершаются за всех и вся. Об этом заявил глава епархиального отдела по связям с общественностью и СМИ отец Макарий на лекции, которую транслировал сайт kp.ru.

По его словам, именно по этой причине невозможно прекратить богослужения даже во время пандемии коронавируса.

Отец Макарий также добавил, что, конечно, лучше молиться, когда в храмах есть прихожане. Однако сейчас это не представляется возможным.

- К пасхальным богослужениям мы готовы. Будем спокойно исполнять то, что мы вынуждены по условиям жизни, - заявил священнослужитель.

Напомним, что в 2020 году москвичи будут впервые праздновать Пасху дома, потому что в связи с распространением COVID-19 в столице запрещены все массовые мероприятия. Более того, с 30 марта в Москве введен режим самоизоляции.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU