2020-04-18T14:47:12+03:00
Общество

Град и сильный ветер обрушатся на Нижний Новгород

Непогода ожидается днем и вечером 18 апреля 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Град и сильный ветер ожидаются местами в Нижегородской области и областном центре. Непогода прогнозируется как днем, так и вечером 18 апреля. Причем отдельные порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Специалисты напоминают, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций. Однако если они и будут, то не выше муниципального уровня. Речь идет о обрыве линий электропередач, а также падении слабоукрепленных конструкций и деревьев.

- Если сильный ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании. А если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, - обращается региональное управление МЧС к населению. - Если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не минует угроза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские врачи борются за жизни тяжелых пациентов с COVID-19
Град и сильный ветер обрушатся на Нижний Новгород
Глеб Никитин: «Контроль за соблюдением режима повышенной готовности будет усиливаться»
Служба занятости населения предлагает нижегородцам новые меры поддержки
В Нижегородской области снизились цены на говядину и свинину
В Нижнем Новгороде создан единый тематический портал о коронавирусе
11 тысяч куличей развезут пожилым нижегородцам на самоизоляции
Американские ученые нашли истоки легенд о вампирах
На карантине запросы упали: уровень «зарплаты мечты» для россиян рухнул вдвое
Надежда Бабкина прикована к кровати и общается жестами
Эльвира Набиуллина: «Разбрасывать деньги с вертолета стоит, только если использованы все остальные меры»
Департамент образования: «С помощью информационных ресурсов для нижегородских школьников можно организовать любой урок»
В Нижегородской области поймали уже 328 нарушителей режима самоизоляции
В Нижнем Новгороде продолжили капремонт школ № 127 и № 141
Александр Суханов: «Поправки в Конституцию доказывают, что мы – великий народ и великое государство»