Град и сильный ветер обрушатся на Нижний Новгород

18 Апр 2020 2020-04-18T14:47:12+03:00

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Град и сильный ветер ожидаются местами в Нижегородской области и областном центре. Непогода прогнозируется как днем, так и вечером 18 апреля. Причем отдельные порывы юго-западного ветра будут достигать 15 метров в секунду, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Специалисты напоминают, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций. Однако если они и будут, то не выше муниципального уровня. Речь идет о обрыве линий электропередач, а также падении слабоукрепленных конструкций и деревьев.

- Если сильный ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании. А если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, - обращается региональное управление МЧС к населению. - Если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не минует угроза.

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ИСТОЧНИК KP.RU