Служба занятости населения предлагает нижегородцам новые меры поддержки
Служба занятости населения предлагает нижегородцам новые меры поддержки в период распространения коронавируса, сообщили в Управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
Специалисты мониторят рынок труда о планируемых увольнениях работников в связи с закрытием организаций либо сокращением штата каждый день. Чтобы минимизировать личное общение с работодателями, предоставляющими данные в центры занятости населения, работа переведена в виртуальное пространство. Теперь отчетность принимается от работодателей посредством портала «Работа в России». Поэтому сейчас работодателям необходимо создать личные кабинеты на этом сайте.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
181 предприятие Нижегородской области сообщило о сокращении 2,5 тысячи работников в ближайшие два месяца. Причем годом ранее этот показатель превышал 2,4 тысячи.
6,3 тысячи человек на 60 предприятиях сейчас работают в режиме неполной занятости. Также в апреле фиксируется незначительный рост численности безработных. Уровень регистрируемой безработицы в регионе - 0,46 % (для сравнения - в начале 2020 года было 0,4 %).
12130 рублей - максимальная величина пособия по безработице на текущий год.
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ИСТОЧНИК KP.RU