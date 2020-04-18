2020-04-18T10:15:17+03:00
Общество

В Нижегородской области снизились цены на говядину и свинину

Также за минувшую неделю подешевели растительное и сливочное масло
Анастасия НАЗАРОВА
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Цены на говядину, свинину и подсолнечное масло снизились в Нижегородской области за минувшую неделю, передает региональный минэкономразвития.

По данным Нижегородстата, с 6 по 13 апреля стоимость говядины в среднем упала на 0,5 процента (до 358,7 рубля за кило), стоимость свинины - на 1,5 процента (до 235,6 рубля за кило), а стоимость подсолнечного масла - на 1,9 процента (до 98,5 рубля за кило).

В пресс-службе профильного министерства также отметили, что с 6 апреля в Нижегородской области наблюдается снижение цен на сливочное масло, пшено и вермишель. Вместе с тем на некоторые товары за указанный период цены наоборот выросли (от 0,8 процента до 5 процентов за килограмм). Речь о сезонных овощах, баранине, рисе, гречке, сахаре и соли.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль антимонопольной службы в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными. Более того, губернатор заявлял ранее, что необоснованное завышение цен также недопустимо.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала, что, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем в регионе на 6,5 процента меньше среднего показателя по России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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