В Нижнем Новгороде создан единый тематический портал о коронавирусе

17 Апр 2020 2020-04-17T23:13:07+03:00

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На сайте Стратегии развития Нижегородской области создан раздел, посвященный рекомендаций для граждан в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Здесь собрана вся информация о симптомах коронавируса, его профилактике и оказании медицинской помощи, - говорится в сообщении правительства. – Также там можно получить информацию об организации дистанционного учебного процесса и условиях работы во время самоизоляции. Здесь же есть контакты всех горячих линий.

На этом же портале собрана информация по экономическим вопросам, возникшим в период самоизоляции.

- Здесь нижегородцы могут узнать, куда обращаться в случае потери работы, как оформить рассрочку по коммунальным счетам и кто может бесплатно ездить в общественном транспорте, - рассказали в правительстве. – Здесь же все могут узнать графики работы банков и государственных учреждений, нижегородских школ и больниц. На этом же портале собрана информация для представителей нижегородского бизнеса – относительно кредитных каникул и мер поддержки.

Напомним, режим самоизоляции из-за коронавируса на территории Нижегородской области действует с 30 марта 2020 года. В это время имеет право работать лишь ограниченный ряд предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU