В Нижнем Новгороде создан единый тематический портал о коронавирусе
На сайте Стратегии развития Нижегородской области создан раздел, посвященный рекомендаций для граждан в период пандемии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Здесь собрана вся информация о симптомах коронавируса, его профилактике и оказании медицинской помощи, - говорится в сообщении правительства. – Также там можно получить информацию об организации дистанционного учебного процесса и условиях работы во время самоизоляции. Здесь же есть контакты всех горячих линий.
На этом же портале собрана информация по экономическим вопросам, возникшим в период самоизоляции.
- Здесь нижегородцы могут узнать, куда обращаться в случае потери работы, как оформить рассрочку по коммунальным счетам и кто может бесплатно ездить в общественном транспорте, - рассказали в правительстве. – Здесь же все могут узнать графики работы банков и государственных учреждений, нижегородских школ и больниц. На этом же портале собрана информация для представителей нижегородского бизнеса – относительно кредитных каникул и мер поддержки.
Напомним, режим самоизоляции из-за коронавируса на территории Нижегородской области действует с 30 марта 2020 года. В это время имеет право работать лишь ограниченный ряд предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU