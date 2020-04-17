11 тысяч куличей развезут пожилым нижегородцам на самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T22:43:05+03:00

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Необычная благотворительная акция пройдет в Нижегородской области в преддверии светлого праздника Пасхи – традиционные куличи развезут пожилым нижегородцам прямо на дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- 11 тысяч освященных пасхальных куличей привезут социальные работники пожилым нижегородцам, соблюдающим режим самоизоляции, - говорится в сообщении. – Нельзя лишать нижегородцев возможности встретить праздник в соответствии с вековыми традициями.

В настоящее время свыше 4 тысяч социальных работников помогают одиноким пожилым нижегородцам, находящимся в самоизоляции.

- Все эти куличи освящены, - сообщили в региональном министерстве социальной политики. – Тем, у кого нет родных и близких, мы организовали доставку своими силами.

Кстати, в этом году по благословению патриарха Кирилла нижегородцы могут самостоятельно освятить традиционные пасхальные блюда.

- Для этого достаточно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», - рассказали в Нижегородской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU