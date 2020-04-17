2020-04-17T19:01:18+03:00
Наука

Американские ученые нашли истоки легенд о вампирах

Специалисты выяснили, кем были кровопийцы на самом деле
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Американские ученые нашли истоки леденящих кровь рассказов о вампирах. Как оказалось, виной всему был…туберкулез. В начале позапрошлого природу этой загадочной болезни еще никто не мог объяснить.

- Симптомы туберкулеза – серая кожа, запавшие глаза и капающая изо рта после кашля кровь – все это считалось доказательствами укуса нечисти, - сообщает «КП» со ссылкой на американских ученых. – Чтобы победить вампиров, жители деревень разрывали могилы, отрубали головы трупам, а затем сжигали эти останки на кострах.

Туберкулезная палочка была открыта Робертом Кохом только 24 марта 1882 года, а увидеть ее на рентгене ученые и вовсе смогли только в 1897 году.

Как рассказывают ученые, само слово «вампир» жители Новой Англии не употребляли. Они полагали, что нечисть – это не живой человек, а восстающий из могилы труп. Сейчас ученые исследуют ДНК таких «вампирских» захоронений.

- Один из самых известных вампиров США оказался трудолюбивым фермером, - рассказывают исследователи. – У него была сломана ключица, а также был обнаружен артрит колена. Но самое главное – он страдал запущенной формой туберкулеза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Американские ученые нашли истоки легенд о вампирах
На карантине запросы упали: уровень «зарплаты мечты» для россиян рухнул вдвое
Надежда Бабкина прикована к кровати и общается жестами
Эльвира Набиуллина: «Разбрасывать деньги с вертолета стоит, только если использованы все остальные меры»
Департамент образования: «С помощью информационных ресурсов для нижегородских школьников можно организовать любой урок»
В Нижегородской области поймали уже 328 нарушителей режима самоизоляции
В Нижнем Новгороде продолжили капремонт школ № 127 и № 141
Александр Суханов: «Поправки в Конституцию доказывают, что мы – великий народ и великое государство»
ДУК Московского района провела горячую линию по вопросам жителей
Нижегородцам начали выдавать «доброрубли» за за ответственное отношение к самоизоляции
Нижегородская область выделит еще 100 миллионов рублей на поддержку бизнеса
«Тестировать пассажиров, пока те получают багаж»: российско-японская команда ученых разработала экспресс-тест на коронавирус
Нижегородские управляющие компании будут платить штрафы за отсутствие дезинфекции подъездов
Назван один из первых очагов заражения коронавирусом в Нижегородской области
Более 15,2 тысячи нижегородских школьников получили продуктовые наборы
Театры и музеи Нижегородской области опубликовали культурную программу на 17 апреля
Нижегородцы могут оформить заявку на выход из дома во время самоизоляции по новому бесплатному номеру
Порядка 1700 новых рабочих мест появятся в нижегородском агропроме
На Автозаводе оштрафовали парикмахера, открывшего салон на дому
В Нижегородской области расселят свыше 2,5 тысячи жителей аварийных домов
В Дзержинске проверили соблюдение санитарных правил в магазинах
Празднование Дня Победы в России переносят из-за коронавируса
«Испытано на себе»: главе Минэкономики отказали в выдаче беспроцентного кредита
Режим полной самоизоляции в Башкирии планируют продлить как минимум до конца мая
На время пандемии коронавируса в гостиницах будут жить более 750 нижегородских врачей
Глеб Никитин поручил главам МСУ тщательно контролировать безопасность на предприятиях
Мэр Нижнего Новгорода сдал анализы на коронавирус
Финансовая поддержка компаниям Нижегородской области во время самоизоляции: Где и как получить