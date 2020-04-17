Американские ученые нашли истоки легенд о вампирах

17 Апр 2020 2020-04-17T19:01:18+03:00

Специалисты выяснили, кем были кровопийцы на самом деле

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Американские ученые нашли истоки леденящих кровь рассказов о вампирах. Как оказалось, виной всему был…туберкулез. В начале позапрошлого природу этой загадочной болезни еще никто не мог объяснить.

- Симптомы туберкулеза – серая кожа, запавшие глаза и капающая изо рта после кашля кровь – все это считалось доказательствами укуса нечисти, - сообщает «КП» со ссылкой на американских ученых. – Чтобы победить вампиров, жители деревень разрывали могилы, отрубали головы трупам, а затем сжигали эти останки на кострах.

Туберкулезная палочка была открыта Робертом Кохом только 24 марта 1882 года, а увидеть ее на рентгене ученые и вовсе смогли только в 1897 году.

Как рассказывают ученые, само слово «вампир» жители Новой Англии не употребляли. Они полагали, что нечисть – это не живой человек, а восстающий из могилы труп. Сейчас ученые исследуют ДНК таких «вампирских» захоронений.

- Один из самых известных вампиров США оказался трудолюбивым фермером, - рассказывают исследователи. – У него была сломана ключица, а также был обнаружен артрит колена. Но самое главное – он страдал запущенной формой туберкулеза.

ИСТОЧНИК KP.RU