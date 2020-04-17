На карантине запросы упали: уровень «зарплаты мечты» для россиян рухнул вдвое

17 Апр 2020 2020-04-17T19:00:14+03:00

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Уровень желаемой зарплаты в России упал вдвое – если до пандемии коронавируса средний россиянин мечтал о зарплате 155 тысяч рублей в месяц, теперь, чтобы самоизолироваться с комфортом, ему достаточно уже 80 тысяч. Таковы результаты опроса SuperJob, сообщает kp.ru.

При этом запросы женщин даже скромнее, чем у мужчин – дамам для счастья хватило бы 70 тысяч рублей, а вот джентльмены хотят как минимум 90 тысяч. Есть различия и в зависимости от возраста – причем чем старше человек, тем больше денег он хочет. А самые большие запросы ожидаемо оказались у москвичей – им нужно для счастья как минимум 100 тысяч рублей в месяц.

Кстати, раньше люди считали, что для счастья (без карантина) им нужно еще больше. Например, уровень зарплаты мечты составлял 184 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU