Надежда Бабкина прикована к кровати и общается жестами

17 Апр 2020 2020-04-17T18:33:22+03:00

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Вот уже две недели известная певица Надежда Бабкина проходит лечение с диагнозом двусторонняя пневмония. Лечение проходит медленно, но постепенно 70-летней артистке становится лучше. Хотя она и прикована к кровати, но уже дышит самостоятельно. Напомним, ранее она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

- Прогресс в лечении хоть и медленный, но он радует, - сообщает «КП» со ссылкой на медиков. – Сейчас артистка находится в стабильно тяжелом состоянии. Она лежит в отделении кардиореанимации.

По словам врачей, звезде ставят капельницы и дают антибиотики. При этом она по-прежнему питается через зонд.

- Пока она прикована к кровати, - объясняют специалисты. – Но она находится в сознании. Общается, в основном, жестами. Ряд показателей в крови превышен, но терапия дает положительные результаты.

Напомним, о госпитализации 70-летней певицы стало известно еще 6 апреля. Она поступила в клинику с диагнозом «пневмония» и подозрением на коронавирус. После подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, медики были вынуждены ввести ее в медикаментозную кому, из которой ее вывели только 11 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU