Эльвира Набиуллина: «Разбрасывать деньги с вертолета стоит, только если использованы все остальные меры»

17 Апр 2020 2020-04-17T18:28:01+03:00

Глава ЦБ ответила на вопрос о том, стоит ли раздать россиянам по 10-20 тысяч рублей

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина провела очередную онлайн-пресс-конференцию и, в частности, ответила на вопрос «Комсомольской правды» о том, стоит ли раздать всем россиянам по 10-20 тысяч рублей – по оценкам специалистов, это могло бы помочь гражданам, которые работают в пострадавших отраслях и заработали за прошлый год менее миллиона рублей.

- Адресная прямая поддержка граждан – одна из мер, которая может использоваться в нынешней ситуации, и правительство уже применяет такие меры: выплачивает пособия по безработице, выдает субсидии и беспроцентные кредиты на выплаты зарплаты, - приводит ответ Эльвиры Набиуллиной kp.ru.

А вот так называемые «вертолетные выплаты», то есть раздача денег всем подряд, по ее мнению, сейчас может только навредить. Дело в том, что после этого может начаться резкий рост цен. Такие меры используются только в тех странах, где исчерпаны возможности для стандартных мер поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU