Департамент образования: «С помощью информационных ресурсов для нижегородских школьников можно организовать любой урок»

17 Апр 2020 2020-04-17T17:23:25+03:00

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В Нижнем Новгороде накануне состоялось очередное общегородское родительское собрание в режиме онлайн. На этот раз оно было посвящено вопросам безопасности в интернете. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Надо сказать, что в условиях дистанционного образования, организованного в нижегородских школах, вопросы интернета вышли на первый план. Как заверили родителей в департаменте образования, с помощью информационных ресурсов сейчас возможно провести любой урок – от видеоконференции до записи трансляции.

- Все платформы, на которых проходит обучение школьников, одобрены министерством просвещения России, - напомнила директор департамента образования Нижнего Новгорода Елена Платонова. – Однако, помимо использования информационных платформ, мы рекомендуем учителям общаться с ребенком индивидуально. При этом родители должны стать союзниками учителей.

В ходе родительского собрания был затронут и вопрос подготовки детей к итоговой аттестации.

- Для всех учеников 9 и 11 классов подключены специальные платформы, где дети могут готовиться к итоговым экзаменам, - рассказала Елена Платонова. – Кроме тог, благодаря изменению сроков проведения экзаменов, школьники получат дополнительное время на подготовку.

ИСТОЧНИК KP.RU