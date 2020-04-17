В Нижегородской области поймали уже 328 нарушителей режима самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T15:26:55+03:00

Одновременно с этим с нижегородцами было проведено почти четыре тысячи профилактических бесед

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В Нижегородской области продолжаются рейды по соблюдению режима самоизоляции. За период с 10 по 16 апреля в регионе было составлено 328 протоколов отношении нарушителей режима. Кроме того, два предприятия получили предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- За эти шесть дней с нижегородцами было проведено почти четыре тысячи профилактических бесед о соблюдении режима самоизоляции, - говорится в сообщении. – Одновременно с этим на нижегородских предприятиях были усилены проверки соблюдения санитарных норм.

Накануне в Нижегородской области была проведена видеоконференция губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с главами местного самоуправления.

- В настоящее время наш регион действует по германскому сценарию, - пояснил Глеб Никитин. – Поэтому у нас временно не работают предприятия общественного питания, где трудно соблюдать дистанцию в 1,5 метра между людьми. Те предприятия, которые работают, должны выполнять установленные требования. В противном случае их подтверждение на работу будет аннулировано.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции действует на территории Нижегородской области с 30 марта 2020 года. В соответствии с требованиями этого режима, нижегородцы могут выходить на улицу лишь в исключительных случаях: в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии не более 100 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU