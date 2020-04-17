В Нижнем Новгороде продолжили капремонт школ № 127 и № 141

17 Апр 2020 2020-04-17T15:04:20+03:00

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В Нижнем Новгороде сегодня возобновили работы по капитальному ремонту школ № 127 и № 141. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

- Все работы возобновились после того, как подрядчик получил разрешение на работу в режиме повышенной готовности, - пояснил Владимир Панов. – При этом все работы ведутся с соблюдением санитарных норм: строители работают в масках и перчатках, а также соблюдают дистанцию.

По словам главы города, обе эти школы более 60 лет назад. Поэтому в ходе капитального ремонта там должны быть проведены масштабные работы: заменена система отопления, вентиляции, отремонтированы фасады, окна и двери.

- Честно говоря, наша школа не знала такого ремонта с момента основания, - признается директор школы № 141 Ирина Маркина. – За ходом ремонта практически в режиме онлайн следят и дети, и родители. Вся последняя информация о ремонте выкладывается в нашей группе «вконтакте».

Кстати в школе № 141 особое внимание уделяется ремонту классов. Все цветовые решения выбирались совместно с кафедрой графического дизайна Мининского университета. Позднее все эти предложения согласовывались с учителями.

- Уже с сентября дети будут учиться в современных и комфортных школах, - уверен Владимир Панов. - Кроме того, капитальный ремонт сейчас проводится в гимназии № 1 и в школе № 135. В скором времени мы рассчитываем начать ремонт еще в десяти школах города.

ИСТОЧНИК KP.RU