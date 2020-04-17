Александр Суханов: «Поправки в Конституцию доказывают, что мы – великий народ и великое государство»

17 Апр 2020 2020-04-17T13:48:58+03:00

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«Выбор времени для внесения поправок в Основной закон страны не случаен. Он обусловлен теми изменениями, которые произошли в жизни России», - считает политолог, кандидат философских наук Александр Суханов.

- Внести поправки в Основной закон страны нужно именно сейчас. Мы живём по Конституции, которая была принята в далеком 1993 году. Она была написана под большим давлением, с множеством нарушений и до сих пор несёт отпечаток того времени. Сегодня главная претензия к действующей Конституции - в том, что она писалась в условиях, когда Россия практически утратила свой суверенитет. По целому ряду причин в Конституцию попали положения, которые закрепляли снижение суверенитета России на международной арене, приоритет международного права над российским законодательством. Сегодня эта ситуация должна быть исправлена.

Второй важный момент: Основной документ страны писался под давлением зарубежных консультантов, поэтому из Конституции исчезли все упоминания об идеологии. Россия осталась страной без идеологии, без собственных национальных интересов. И такая ситуация продолжалась до тех пор, пока Россия была экономически слабой, зависела от зарубежных поставок в условиях, когда её экономику и промышленность практически разрушили. Мы остались без авиастроения, машиностроения, станкостроения и многих других важнейших отраслей под предлогом «зачем это все нам делать самим, когда можно хорошие вещи купить за рубежом». Сегодня Россия находится в другой экономической и политической ситуации. И это тоже требует дополнений в Конституции. Поэтому выбор времени для внесения поправок не случаен. Он обусловлен теми изменениями, которые произошли в жизни России.

Хочется отметить и поправку о защите исторической правды. Сегодня историю России часто пишут только в чёрных красках. Выросло уже целое поколение, представители которого считают, что история России - это беспросветное рабство и тысячелетия тирании. В итоге сейчас многие молодые люди убеждены, что первыми в космос полетели американцы, что они создали интернет, что все изобретения - плод таланта других народов и стран, а мы ничего не умеем, кроме как качать нефть и пилить лес. А это далеко не так. И молодёжь должна знать, кто из русских учёных был основателем и первооткрывателем таких вещей, без которых не было бы современного мира. Калеча историю России, калечат её население. Этого нельзя допустить, это один из способов ослабить государство. Поправки в Конституцию доказывают, что мы – великий народ и великое государство.

Ещё один важный момент – вопрос, связанный с нерушимостью границ России, недопустимостью отделения каких-то территорий в ущерб её интересам. Отдать, вернуть - все эти разговоры станут неконституционными и получат соответствующую юридическую оценку. Добавлен будет и пункт, что Россия является правопреемником СССР, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это действительно требует закрепления на конституционном уровне. Именно Россия выплатила все долги СССР и братских республик, которые входили в состав Союза. Ни одна республика не выплачивала долги сама. И с каким трудом это происходило, мы все испытали на себе. Но мы это сделали, и сегодня госдолг России - минимальный. Мы живём на свои средства и имеем возможность жить на них даже в условиях санкций, кризисов и так далее. И это также должно быть отражено в главном документе страны.

ИСТОЧНИК KP.RU