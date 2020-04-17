2020-04-17T13:45:17+03:00
Общество

ДУК Московского района провела горячую линию по вопросам жителей

Встречи в онлайн-формате теперь станут регулярными
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДУК Московского района по традиции проводит прием граждан несколько раз в год. Однако из-за пандемии общение с жителями пришлось провести в формате видеосвязи. Такая онлайн-система будет работать до конца периода самоизоляции.

Вопросы жителей по большей части касались дезинфекции подъездов, плановых ремонтных работ, а также оплаты услуг ЖКХ. Кстати, оплатить услуги домоуправляющей компании, не выходя из дома, легко с помощью приложения «Мой Дом ЖКХ» или на сайте ДУКа.

Общение с жителями и конструктивный диалог – основа работы современной управляющей компании, - считает директор домоуправляющей компании Московского района Сергей Лапушкин. – Несмотря на карантин, мы максимально мобилизовали весь персонал и подрядчиков для бесперебойной работы всех служб. Разумеется, с соблюдением всех норм и правил безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области поймали уже 328 нарушителей режима самоизоляции
В Нижнем Новгороде продолжили капремонт школ № 127 и № 141
Александр Суханов: «Поправки в Конституцию доказывают, что мы – великий народ и великое государство»
ДУК Московского района провела горячую линию по вопросам жителей
Нижегородцам начали выдавать «доброрубли» за за ответственное отношение к самоизоляции
Нижегородская область выделит еще 100 миллионов рублей на поддержку бизнеса
«Тестировать пассажиров, пока те получают багаж»: российско-японская команда ученых разработала экспресс-тест на коронавирус
Нижегородские управляющие компании будут платить штрафы за отсутствие дезинфекции подъездов
Назван один из первых очагов заражения коронавирусом в Нижегородской области
Более 15,2 тысячи нижегородских школьников получили продуктовые наборы
Театры и музеи Нижегородской области опубликовали культурную программу на 17 апреля
Нижегородцы могут оформить заявку на выход из дома во время самоизоляции по новому бесплатному номеру
Порядка 1700 новых рабочих мест появятся в нижегородском агропроме
На Автозаводе оштрафовали парикмахера, открывшего салон на дому
В Нижегородской области расселят свыше 2,5 тысячи жителей аварийных домов
В Дзержинске проверили соблюдение санитарных правил в магазинах
Празднование Дня Победы в России переносят из-за коронавируса
«Испытано на себе»: главе Минэкономики отказали в выдаче беспроцентного кредита
Режим полной самоизоляции в Башкирии планируют продлить как минимум до конца мая
На время пандемии коронавируса в гостиницах будут жить более 750 нижегородских врачей
Глеб Никитин поручил главам МСУ тщательно контролировать безопасность на предприятиях
Мэр Нижнего Новгорода сдал анализы на коронавирус
Финансовая поддержка компаниям Нижегородской области во время самоизоляции: Где и как получить