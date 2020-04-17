ДУК Московского района провела горячую линию по вопросам жителей

17 Апр 2020 2020-04-17T13:45:17+03:00

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ДУК Московского района по традиции проводит прием граждан несколько раз в год. Однако из-за пандемии общение с жителями пришлось провести в формате видеосвязи. Такая онлайн-система будет работать до конца периода самоизоляции.

Вопросы жителей по большей части касались дезинфекции подъездов, плановых ремонтных работ, а также оплаты услуг ЖКХ. Кстати, оплатить услуги домоуправляющей компании, не выходя из дома, легко с помощью приложения «Мой Дом ЖКХ» или на сайте ДУКа.

Общение с жителями и конструктивный диалог – основа работы современной управляющей компании, - считает директор домоуправляющей компании Московского района Сергей Лапушкин. – Несмотря на карантин, мы максимально мобилизовали весь персонал и подрядчиков для бесперебойной работы всех служб. Разумеется, с соблюдением всех норм и правил безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU