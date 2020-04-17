Нижегородцам начали выдавать «доброрубли» за за ответственное отношение к самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T13:20:32+03:00

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Нижегородцы, которые ответственно относятся к режиму всеобщей самоизоляции, начали получать бонусные баллы – так называемые «доброрубли». Соответствующая платформа уже интегрирована в проект «Карта жителя» Нижегородской области» по поручению губернатора Глеба Никитина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Бонусы начисляются за каждую заявку на выход из дома, оформленную гражданином, но не более чем за одну в день. За это нижегородцы получают по 10 «доброрублей. По словам Глеба Никитина, таким образом правительство стимулирует жителей оставаться дома и выполнять правила самоизоляции.

- Для того чтобы использовать «доброрубли», нужно быть зарегистрированным на портале «Карта жителя», - подчеркнул губернатор.

Потратить бонусные баллы можно будет в «Добромаркете», где размещены предложения партнеров проекта. Это учреждения социальной сферы и представители бизнеса. Например, после снятия ограничений можно будет приобрести билеты на какой-нибудь матч или в музей.

Планируется, что список партнеров будет расширяться уже в ближайшее время. Сейчас среди них есть Нижегородский академический театр кукол, который предоставляет за «доброрубли» скидки на билеты, и ФОК «Мещерский», где за баллы можно получить скидку на катание на коньках, плавание и посещение тренажерного зала.

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ИСТОЧНИК KP.RU