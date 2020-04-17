Нижегородская область выделит еще 100 миллионов рублей на поддержку бизнеса
Еще 100 миллионов рублей будут выделены из бюджета Нижегородской области на льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин, уточнили в пресс-службе облправительства.
Эти деньги будут направлены на докапитализацию «Агентства по развитию системы гарантий и Микрокредитной компании для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области», занимающегося выдачей льготных займов.
По словам Глеба Никитина, это одна из мер, предусмотренных в плане поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.
- Предприниматели, чьи компании пострадали, смогут получить заемные средства от 50 тысяч до 5 миллионов рублей под 1% - 6%. Важно, что одно из условий предоставления займов – отсрочка уплаты основного долга до 10 месяцев, то есть предприниматели смогут вернуть средства тогда, когда обороты компаний восстановятся, - подчеркнул губернатор, добавив, что эти деньги позволят им сохранить не только бизнес, но и рабочие места.
Заявки на поддержку уже можно подавать. Подробности по телефону: 8 (831) 216-09-44 с 9:00 до 18:00 в будние дни.
Кроме того, специальные условия будут и для пострадавших компаний, которым потребуются поручительства для коммерческих кредитов.
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ИСТОЧНИК KP.RU