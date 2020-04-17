«Тестировать пассажиров, пока те получают багаж»: российско-японская команда ученых разработала экспресс-тест на коронавирус

17 Апр 2020 2020-04-17T12:13:38+03:00

Кроме скорости, он отличается еще и точностью – более 99,9%

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Российско-японская команда ученых разработала, пожалуй, самую необходимую в текущей ситуации вещь – тест-систему EMG, позволяющую проверить человека на коронавирус всего за 30 минут и с точностью более 99,9%. Директор компании-производителя «Эвотек – Мирай Геномикс» Ленар Валеев рассказал kp.ru о том, как велась разработка теста и с какими сложностями пришлось столкнуться.

- Мы начали заниматься разработкой с середины марта, работали днем и ночью, сняли специалистов с других направлений. Главная задача состояла в том, чтобы создать портативную лабораторию. Поначалу к нашей идее отнеслись без особого энтузиазма, поскольку тест-системы, основанные на изотермальных реакциях, которые существовали до этого, не отличались высокой точностью. Но на клинических испытаниях наш тест показал 100-процентный результат, после этого отношение к нам изменилось, - поделился Ленар Валеев.

По словам Ленара Валеева, новая технология позволит проверить поток пассажиров только что прибывшего рейса буквально за полчаса – пока те проходят паспортный контроль и получают багаж.

ИСТОЧНИК KP.RU