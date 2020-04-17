2020-04-17T11:25:49+03:00
Общество

Нижегородские управляющие компании будут платить штрафы за отсутствие дезинфекции подъездов

Специалисты уже проверили соблюдение графиков санитарной обработки в Семенове
Валерия ГРОМОВА
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Все управляющие компании, работающие на территории Нижегородской области, будут выплачивать штрафы за отсутствие дезинфекции подъездов во время пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, первые проверки домов уже прошли в Семенове.

Несколько компаний, обслуживающие дома на улице Ворошилова, уже получили четыре предостережение за то, что неправильно проводят дезинфекцию. При следующем нарушении будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности.

- Штраф предусмотрен для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч. Отмечу, что основными нарушениями являются нерегулярность проведения санитарной обработки, отсутствие графиков, по которой она проходит, и сертификатов на дезинфицирующие препараты, - отметила начальник Борского отдела ГЖИ Нижегородской области Татьяна Слободянюк.

Напомним, дезинфицировать подъезды необходимо минимум два раза в день. При этом особое внимание стоит уделять панели домофона, дверным ручкам, перилам, выключателям, почтовым ящикам и лифтам, - в общем, всему, чего чаще касаются жители.

Информация о работе дежурно-диспетчерских служб управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций региона размещена на сайте Госжилинспекции. Кроме того, работает круглосуточная горячая линия по приему обращений граждан. Задать вопрос можно по телефону: 430-79-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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