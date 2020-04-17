Нижегородские управляющие компании будут платить штрафы за отсутствие дезинфекции подъездов
Все управляющие компании, работающие на территории Нижегородской области, будут выплачивать штрафы за отсутствие дезинфекции подъездов во время пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, первые проверки домов уже прошли в Семенове.
Несколько компаний, обслуживающие дома на улице Ворошилова, уже получили четыре предостережение за то, что неправильно проводят дезинфекцию. При следующем нарушении будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности.
- Штраф предусмотрен для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч. Отмечу, что основными нарушениями являются нерегулярность проведения санитарной обработки, отсутствие графиков, по которой она проходит, и сертификатов на дезинфицирующие препараты, - отметила начальник Борского отдела ГЖИ Нижегородской области Татьяна Слободянюк.
Напомним, дезинфицировать подъезды необходимо минимум два раза в день. При этом особое внимание стоит уделять панели домофона, дверным ручкам, перилам, выключателям, почтовым ящикам и лифтам, - в общем, всему, чего чаще касаются жители.
Информация о работе дежурно-диспетчерских служб управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций региона размещена на сайте Госжилинспекции. Кроме того, работает круглосуточная горячая линия по приему обращений граждан. Задать вопрос можно по телефону: 430-79-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU