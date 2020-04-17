2020-04-17T11:02:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван один из первых очагов заражения коронавирусом в Нижегородской области

Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев не пользоваться услугами на дому
Елена КАРАЛ
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Одним из первых очагов контактного заражения коронавирусом в Нижегородской области стал салон красоты на дому. Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, таким путем были инфицированы несколько человек. Однако купировать очаг удалось очень быстро, передает пресс-служба регионального правительства.

Давид Мелик-Гусейнов призвал нижегородцев не пользоваться услугами, которые оказываются на дому и отметил, что вопрос возобновления деятельности некоторых организаций, предоставляющих косметические и СПА-процедуры, сегодня внимательно рассматривается. Соответствующая работа проводится со всеми предпринимателями. Оцениваются возможности каждой конкретной организации по части соблюдения всех санитарно-профилактических мер.

Напомним, 16 апреля стало известно о планах полиции оштрафовать парикмахера, открывшего салон красоты на дому. Как сообщили в пресс-службе МВД по Нижегородской области, составлен протокол в отношении 47 –летней нижегородки, которая устроила парикмахерскую у себя на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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