2020-04-17T10:47:10+03:00
Общество

Более 15,2 тысячи нижегородских школьников получили продуктовые наборы

Раздача началась 6 апреля
Валерия ГРОМОВА
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Уже 15 256 детей-льготников, которые питались в школах Нижнего Новгорода бесплатно, получили продуктовые наборы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты доставили еду во все районы приволжской столицы.

По словам гендиректора единого поставщика питания в школы Нижнего Новгорода МП «ЕЦМЗ» Александра Банцекина, родители забирали наборы из школ, где учились их дети. А те, кто не смог подойти, получили продукты с доставкой на дом.

- ЕЦМЗ является производственным предприятием, организующим детское питание. У нас работают логистический центр, горячий цех, сырный цех, овощной цех, мясной цех, позволяющие перерабатывать, хранить и фасовать продукты питания, в соответствии со всеми требованиями и нормами СанПин, - подчеркнул Банцекин.

Если у родителей возникают вопросы по качеству продуктов или содержимому набора, они могут обращаться на горячую линию ЕЦМЗ по номерам 265-36-94 или +7 991-453-53-53.

Напомним, раздача продуктов школьникам началась 6 апреля 2020 года. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов считает, что семьи, которые итак находятся в сложной ситуации, особенно нуждаются в поддержке во время пандемии коронавируса. Питание выдается на месяц. В продуктовых наборах есть сахар, мука, рис, макаронные изделия, сгущенка, рыбные консервы, говядина тушеная, шоколад, вафли и сок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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