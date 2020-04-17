2020-04-17T09:44:56+03:00
Общество

Театры и музеи Нижегородской области опубликовали культурную программу на 17 апреля

Онлайн-мероприятия проводятся ежедневно
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 17 апреля 2020 года, в нижегородских музеях, театрах, библиотеках и других учреждениях культуры снова пройдут онлайн-мероприятия. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, афиши на каждый день размещаются в социальных сетях.

Академический театр драмы Горького приготовил для нижегородцев трансляцию архивного спектакля «Игрок» по пьесе Достоевского. Постановку можно будет посмотреть в течение трех дней.

А историко-архитектурный музей-заповедник в рамках празднования 75-летия победы над фашистской Германией опубликует тематическую лекцию – сотрудники расскажут о корпусе осколочно-фугасного снаряда 53-ОФ-350, изготовленного заводом №112 «Красное Сормово» в августе 1944 года.

Нижегородский русский народный оркестр покажет онлайн-концерт «Гляжу в озера синие» в исполнении солистки Дарьи Сикальской, а бибилиотека имени Ленина подготовила подборку рассказов в жанре фантастики.

Ссылки на онлайн-мероприятия есть на сайте министерства культуры Нижегородской области, в разделе «Онлайн-проекты», и в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что за прошлый год в Нижегородской области были отремонтированы 17 сельских домов культуры. Теперь в обновленных зданиях организуются мероприятия в онлайн-режиме. Например, за три месяца 2020 года в ДК Павловского, Ковернинского и Борского районов было проведено в два раза больше мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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