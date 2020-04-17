2020-04-17T09:32:41+03:00
Общество

Нижегородцы могут оформить заявку на выход из дома во время самоизоляции по новому бесплатному номеру

Абонентам, ранее звонившим на многоканальную линию, вернут деньги на счет
Валерия ГРОМОВА
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С 17 апреля 2020 года нижегородцы могут позвонить на новый бесплатный многоканальный телефон, чтобы оформить заявку на выход из дома во время режима самоизоляции, - 8-800-4444-112. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, всем абонентам, которые до этого обращались на многоканальную линию, вернут деньги.

Кроме того, создана специальная линия для предпринимателей и работодателей. Им для оформления заявки нужно звонить по номеру: 8-800-301-29-94.

- Два дня боролись за живучесть горячих линий. Нагрузки на «112» выросли в сотни раз. Включали в качестве дублера временный номер. Но звонок на него был платным для отдельных тарифных планов. Это недопустимо. С руководством всех операторов решили: все списанные средства за звонки на него будут возвращены на абонентские счета, - отметил губернатор Глеб Никитин.

Глава региона обратил внимание, что, если у вас есть возможность оформить заявку через Интернет, то лучше это сделать на сайте или в приложении «Карта жителя Нижегородской области».

ВАЖНО!

Телефон 8-930-215-11-11 больше не работает! Всем, кто ранее звонил по нему, чтобы оформить QR-код, получат свои деньги обратно. Они поступят на счета абонентов до конца месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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