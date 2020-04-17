2020-04-17T08:48:03+03:00
Общество

Порядка 1700 новых рабочих мест появятся в нижегородском агропроме

В АПК инвестируют более 38 миллиардов рублей
Валерия ГРОМОВА
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Порядка 1700 новых рабочих мест будет создано в нижегородском агропромышленном комплексе. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это произойдет благодаря инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на сегодняшний день таких проектов уже 70, и все они - на общую сумму более 38 миллиардов рублей. Власти тщательно отслеживают каждый из них, а корпорации развития уже дано поручение максимально поддерживать инвесторов.

- Строительство нового производства в районах важно не только ради повышения продовольственной безопасности региона. Это дополнительные заказы для местных подрядчиков, новые постоянные рабочие места для жителей. Господдержка крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве – это, по сути, поддержка всех сопряженных производственных цепочек, местного малого бизнеса, - подчеркнул Глеб Никитин.

А замгубернатора Евгений Люлин, в свою очередь, добавил, что рост производства позволит еще и сдерживать рост цен на продукты. По его словам, значительная часть действующих инвестпроектов связаны со строительством новых производств молока.

- Кроме того, строятся новые производства тепличных овощей и мяса, чего очень не хватает в Нижегородской области. Например, до сих пор большинство огурцов и томатов на наших прилавках зимой – привозные, - пояснил Люлин.

Напомним, к 2024 году Нижегородская область планирует увеличить экспорт агропромышленного комплекса в два раза. Меры государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий обсудили Глеб Никитин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече в нижегородском кремле 18 октября 2019 года. По словам Патрушева, уже за девять месяцев 2019 года показатели внешней торговли региона продукцией АПК увеличились почти на 20%, а к 2024 году запланирован более чем двукратный прирост – до 490 миллионов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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