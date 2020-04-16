На Автозаводе оштрафовали парикмахера, открывшего салон на дому

16 Апр 2020 2020-04-16T22:18:25+03:00

Теперь 47-летней нижегородке грозит штраф от одной до тридцати тысяч рублей

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Нижегородские полицейские продолжают рейды по соблюдению правил самоизоляции. Теперь в поле зрения правоохранительных органов попадают не только рядовые нижегородцы, но и владельцы небольших индивидуальных предприятий.

- В Нижнем Новгороде были выявлены случаи, когда граждане нарушали требование о временном закрытии салонов красоты, косметических кабинетов, спа-салонов, бань, соляриев и других предприятий индустрии красоты, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области. – К примеру, недавно протокол был составлен в отношении 47-летней нижегородки, устроившей парикмахерскую у себя на дому. Она принимала клиентов по записи, несмотря на запрет губернатора.

Напомним, в соответствии с административным кодексом, за это нижегородке грозит штраф в размере от одной до тридцати тысяч рублей. В связи с этим правоохранительные органы еще раз напоминают нижегородцам о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

- В период самоизоляции нижегородцам нужно ответственно относиться к соблюдению временных ограничений, - напоминают сотрудники правоохранительных органов. – Не стоит покидать свой дом без лишней необходимости и свести к минимуму свой круг общения.

ИСТОЧНИК KP.RU