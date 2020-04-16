В Нижегородской области расселят свыше 2,5 тысячи жителей аварийных домов

16 Апр 2020 2020-04-16T22:01:01+03:00

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Фонд поддержки и реформирования ЖКХ одобрил сразу две заявки Нижегородской области на получение финансовой помощи для программы переселения жителей из аварийного жилья. Прежде всего, речь идет о реализации двух этапов программы, рассчитанные 2020-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Реализация этих мероприятий позволит расселить 2,65 тысячи жителей аварийных домов, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Речь идет о расселении 173 аварийных домов. Причем расположены они не только в Нижнем Новгороде, но и в районах Нижегородской области.

В рамках второго этапа программы региону будет выделено 1,01 миллиарда рублей из Фонда ЖКХ. При этом доля регионального софинансирования составит 42,56 миллиона рублей. Благодаря этому планируется расселить 1377 жителей. В рамках третьего этапа региону будет предоставлено 968 миллионов рублей. В порядке софинансирования сама Нижегородская область добавит 41 миллион рублей. Это позволит расселить 1275 человек из 503 аварийных домов.

Напомним, в прошлом году в Нижегородской области показатели национального проекта «Жилье и городская среда» были перевыполнены в два раза. В этом году регион планирует увеличить строительство нового жилья по муниципальному заказу и покупку квартир на первичном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU