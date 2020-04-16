В Дзержинске проверили соблюдение санитарных правил в магазинах

16 Апр 2020 2020-04-16T20:16:53+03:00

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Сегодня глава Дзержинска Иван Носков вместе с представителями Роспотребнадзора и сотрудниками правоохранительных органов оценил работу торговых объектов, получивших разрешение на работу. В ходе проверки оценивалось соблюдение всех тех правил, которые предусмотрены указом о введении в Нижегородской области режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, все эти предприятия обязаны подтвердить статус работающей организации на сайте nn-card.ru, а также обеспечить входной фильтр для всех работников: измерять температуру в начале дня, обеспечить работников масками, перчатками и антисептиками. За нарушение этих требований организациям придется заплатить штраф от 10 до 50 тысяч рублей или вовсе приостановить свою деятельность.

- Большая часть торговых сетей выполняет все установленные санитарные требования, - заверил Иван Носков. – Правда, некоторые нарушения все же есть. В частности, некоторые продавцы работают без масок, а в некоторых магазинах наблюдается скученность людей в очередях. Очень надеюсь, что наши предприниматели больше не будут пренебрегать правилами.

Кстати, на сегодняшний день в Дзержинске проверено уже свыше 150 тысяч торговых точек и учреждений. В ближайшее время рейды планируется провести в поселках городского округа Дзержинска.

ИСТОЧНИК KP.RU