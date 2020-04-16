2020-04-16T18:46:29+03:00
Общество

Празднование Дня Победы в России переносят из-за коронавируса

Все торжественные мероприятия состоятся, когда отступит эпидемия
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне все-таки не состоится 9 Мая – пандемия коронавируса явно не планирует полностью отступить к этой дате, а подвергать риску тысячи людей, в том числе ветеранов, однозначно не стоит. Поэтому Президент РФ Владимир Путин принял решение о переносе парада, сообщает kp.ru.

- Перед нами непростой выбор, - отметил Владимир Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям.

В связи с этим Владимир Путин отдал приказ изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, а также отложить и другие массовые мероприятия – в том числе «Бессмертный полк».

Когда именно состоится парад, глава государства пока не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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