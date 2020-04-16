«Испытано на себе»: главе Минэкономики отказали в выдаче беспроцентного кредита

16 Апр 2020 2020-04-16T18:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство РФ и Центробанк запустили программу выдачи льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на выплату зарплат – на первые полгода по нулевой ставке, потом под 4%. Но на деле оказалось, что банки не слишком-то охотно дают такие кредиты. Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил собственноручно попытаться получить в нескольких крупных банках беспроцентный кредит… и не смог.

- Я сам вместе с предпринимателями обзванивал горячие линии нескольких банков - кредиты получить нельзя. То говорят, что правительство еще что-то не приняло, то «звоните позже, в мае». Разговор с руководством этих банков проведен, но у них своя бюрократия и иерархия, - заметил Максим Решетников в беседе с премьером Михаилом Мишустиным, сообщает kp.ru.

На данный момент в программе выдачи льготных кредитов участвуют пять банков, а в дальнейшем такие кредиты смогут выдавать еще 25 банков. Программа рассчитана в общей сложности на 150 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU