Режим полной самоизоляции в Башкирии планируют продлить как минимум до конца мая

16 Апр 2020 2020-04-16T17:38:04+03:00

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Режим полной самоизоляции в Республике Башкортостан планируют продлить как минимум до конца мая. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявил Радий Хабиров, сообщает ufa.kp.ru.

Радий Хабиров призвал власти всех уровней, а также всех жителей Башкирии «настраиваться вдолгую», основываясь на том, что происходит в данный момент в мире.

- Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет, - отметил Радий Хабиров. - В апреле-мае мы работаем на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий.

Напомним, режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса был введен в Башкирии с 31 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU