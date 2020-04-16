2020-04-16T15:35:39+03:00
Коронавирус Covid-19

На время пандемии коронавируса в гостиницах будут жить более 750 нижегородских врачей

До работы и обратно медиков будут доставлять муниципальные автобусы
Анастасия НАЗАРОВА
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Медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.Медицинские работники находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Возможность проживать в отелях на время пандемии коронавируса получат более 750 нижегородских врачей, работающих с больными ОРВИ, пневмонией и COVID-19. Как сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу региона Глеб Никитина, такая мера позволит оказать помощь не только медицинским работникам, но и тем, кто трудится в отрасли гостеприимства.

- Таким образом мы сможем «оживить» почти 10% от общей доли номерного гостиничного фонда Нижегородской области, - заявил губернатор.

«Комсомолка» рассказывала, что медики сами обратились к властям с просьбой переселить их на время в гостиницу. По словам врачей, после контакта с инфицированными им страшно возвращаться домой к родным. Глеб Никитин услышал их просьбу, пообещав не только размещение медицинских работников в гостиницах, но и доставку их муниципальными автобусами до работы и обратно.

- Перевозку медицинского персонала будут осуществлять муниципальные автобусы, которые сейчас терпят огромные убытки из-за существующих ограничений. Эта мера позволит поддержать работу муниципального транспорта в период всеобщей самоизоляции, - добавил чиновник.

В свою очередь глава областного департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергей Яковлев рассказал, что принять нижегородских врачей сегодня готовы 25 гостиниц областного центра и региона. При этом подчеркнул, что, возможно, количество желающих поучаствовать в этой акции отелей вырастет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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