2020-04-16T15:14:39+03:00
Общество

Глеб Никитин поручил главам МСУ тщательно контролировать безопасность на предприятиях

Губернатор провел совещание с руководством муниципалитетов по видеосвязи
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание с главами МСУ в формате видеоконференции. В основном обсуждался контроль за соблюдением режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам главы региона, органы муниципальной власти должны тщательно контролировать работу на местных предприятиях и то, как они обеспечивают безопасность своих сотрудников. Глеб Никитин подчеркнул, что на территории Нижегородской области сейчас работают только те организации, которые могут обеспечить дистанцию в полтора метра между людьми.

- Задача муниципальной власти – проконтролировать это, удостовериться, что правила санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдают все: от градообразующего предприятия до магазина, - пояснил губернатор.

Можно взять и закрыть все предприятия региона, но тогда это будет катастрофой для экономики, считает Глеб Никитин. Он призвал глав МСУ вести разъяснительные беседы с представителями компаний и обращать их внимание на то, чтобы они не привлекали к работе людей с хроническими заболеваниями, так как именно они больше всего подвержены заражению COVID-19.

- За безответственное, халатное отношение к соблюдению санитарных норм и вообще ситуации, которая сложилась в мире, в стране, в регионе, будем штрафовать предприятия и приостанавливать их деятельность, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, за последние шесть дней в Нижегородской области было составлено более 290 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Более 225 из них уже направлены в суд, пять человек привлечены к административной ответственности. При этом на предприятиях усиливаются проверки соблюдения правил, установленных на время неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Должностные лица провели уже 2696 профилактических бесед.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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