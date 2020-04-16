Мэр Нижнего Новгорода сдал анализы на коронавирус
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сдал анилизы на коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, сейчас мэр продолжает работать с максимальным соблюдением всех правил безопасности.
Проверить градоначальника на заражение COVID-19 пришлось после того, как в мэрии были подтверждены несколько случаев. В здании администрации уже проведена дезинфекция, а все заболевшие коронавирусом сотрудники были изолированы и сейчас проходят лечение.
Напомним, за последние сутки в Нижегородской области были зафиксированы еще 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных увеличилось до 404. Наибольшее число заболевших по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде – в приволжской столице коронавирус подтвердился у 289 человек. За несколько недель из больниц были выписаны 23 пациентов, которые полностью побороли заболевание, остальные находятся под наблюдением врачей.
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ИСТОЧНИК KP.RU