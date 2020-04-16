Мэр Нижнего Новгорода сдал анализы на коронавирус

16 Апр 2020 2020-04-16T14:46:47+03:00

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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов сдал анилизы на коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, сейчас мэр продолжает работать с максимальным соблюдением всех правил безопасности.

Проверить градоначальника на заражение COVID-19 пришлось после того, как в мэрии были подтверждены несколько случаев. В здании администрации уже проведена дезинфекция, а все заболевшие коронавирусом сотрудники были изолированы и сейчас проходят лечение.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области были зафиксированы еще 65 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число зараженных увеличилось до 404. Наибольшее число заболевших по-прежнему находятся в Нижнем Новгороде – в приволжской столице коронавирус подтвердился у 289 человек. За несколько недель из больниц были выписаны 23 пациентов, которые полностью побороли заболевание, остальные находятся под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU